Цискаридзе возмущен, что его имя вычеркнули из истории Большого театра

Бывший премьер Большого в ответ написал автобиографическую книгу под названием «Мой театр».

48-летний Цискаридзе рассказал журналистам передачи «Однажды…» на канале НТВ о своей обиде на руководство Большого театра. Бывший солист балета работал там с 1992 по 2013 годы, и не раз критиковал политику дирекции - от реставрации здания и до подбора балерин.

Позже Цискаридзе вовсе был втянут в скандал: премьера заподозрили в том, что он напал на худрука Сергея Филина, который был облит кислотой. После этого народный артист стал замечать, что его имя пытаются убрать и особо не упоминать на афишах либо в новостях театра, сообщает СтарХит.

«Я понял, что люди делают все, чтобы моя фамилия не появлялась даже на сайте. Там, где я был 21 год главным танцовщиком. Все правительственные спектакли, государственные премии - все они связаны конкретно с моим именем, не с каким-то другим. Я был сначала удивлен», — признался артист.

Но тогда у него не было в планах выпустить свою автобиографию. «Я отшучивался фразой Фаины Раневской: «Если напишу мемуары, то это будет книга жалоб - без предложений», — цитирует издание звезду балета.

Поворотным стал поход Цискаридзе в книжный. Он увидел в магазине книгу «Балеты большого театра на литературные произведения». Сборник перечислил разные постановки, кроме «Пиковой дамы», где Николай первым станцевал партию Германа в 2001 году.

«Там было все, что только угодно. Все балеты, что вообще были. Кроме одного - „Пиковой дамы“. Этой постановки будто не существовало. Я поинтересовался, почему? Я знал человека, который давал фотографии. Мне сказали: мол, приказано не упоминать. Тогда я решил - напишу», — так рассказал артист о мотивах, которые стимулировали его к написанию автобиографии.