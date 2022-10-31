Главы МИД Китая и США обсудили ситуацию на Украине
2022-10-31 08:36
Глава американской дипломатии Энтони Блинкен инициировал телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И, сообщает Госдепартамент США.
«Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР», — говорится в заявлении.
Во время переговоров была также затронута тема украинского конфликта. Стороны обсудили ее в контексте международной безопасности и решения глобальных кризисов.
Напомним, что Китай поддерживает внешнюю политику Россию и прежде всего ее борьбу против западных санкций, которые мешают свободной торговле между странами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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