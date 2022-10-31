Главы МИД Китая и США обсудили ситуацию на Украине

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен инициировал телефонный разговор со своим китайским коллегой Ван И, сообщает Госдепартамент США.

«Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР», — говорится в заявлении.

Во время переговоров была также затронута тема украинского конфликта. Стороны обсудили ее в контексте международной безопасности и решения глобальных кризисов.

Напомним, что Китай поддерживает внешнюю политику Россию и прежде всего ее борьбу против западных санкций, которые мешают свободной торговле между странами.

