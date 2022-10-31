Пробки от бутылок: опытные хозяйки нашли им неожиданное применение

Одни их просто коллекционируют, другие используют в творчестве или дизайне интерьера.

У садоводов и огородников есть свой опыт применения такого материала. Они опытным путем пришли к выводу: корковые пробки - лучший материал для дренажного слоя в горшках для комнатных растений.

Перед тем, как заложить их на дно горшка, надо каждую пробку разрезать на три-четыре части - чтобы куски были не большими, но и не маленькими.

Такую основу можно использовать в качестве дренажа не только для домашних цветов, а и для уличных кашпо.

К слову, помимо основной функции, пробковый дренаж будет выполнять еще одну.

Благодаря своей особенности по впитыванию влаги, почва внизу горшка тоже не будет пересыхать.