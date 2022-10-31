Северная Корея выпустила две баллистические ракеты из-за роста напряженности по поводу учений
2022-10-31 09:09
Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района Тончхон после недели роста напряженности на полуострове.
Министерство обороны Японии позже подтвердило, что были выпущены два баллистических снаряда, но ни один из них не приземлился на их территории.
Они добавили, что будут продолжать "собирать и анализировать" информацию о точном типе используемого оружия.
Последний запуск Ким Чен Ына состоялся на десятый день подготовки Южной Кореи к национальной обороне, ежегодной серии военных учений.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Северная Корея выпустила две баллистические ракеты из-за роста напряженности по поводу учений
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