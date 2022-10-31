Аллу Пугачеву могут лишить гражданства России

Такая же участь может коснуться и других артистов, эмигрировавших из РФ после начала СВО, эту инициативу поддержал Эдгард Запашный.

Выехавших из России с началом СВО артистов, раскритиковавших власти страны, могут лишить званий народных и заслуженных, и даже оставить без российского гражданства, сообщает Рамблер.

В перечне таких «лишенцев» - Алла Пугачева, Семен Слепаков, Андрей Макаревич и другие.

Эту инициативу одобрил руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный. Дрессировщик считает, что надо лишать гражданства тех артистов, которые «хамят России».

Запашный заявил, что покинувших Россию артистов за границей ждет крах: построить там карьеру они не смогут. По его мнению, российские исполнители и актеры никому за пределами своей страны не нужны.

Ранее «ФедералПресс» написал, как однажды Владимир Путин поставил Примадонну на место, запретив звезде въезжать в Кремль на личном автомобиле.