Совместное предприятие Stellantis в Китае обанкротилось

Stellantis и ее китайский партнер GAC объявили в понедельник о подаче заявления о банкротстве совместного предприятия в Китае в то время, когда автомобильная группа пересматривает свою стратегию в стране.

Обе стороны «утвердили резолюцию, разрешающую [их] совместному предприятию подать заявление о банкротстве», — говорится в пресс-релизе группы с 14 брендами, со ссылкой на «контекст дефицита».

Guangzhou Automobile Group Co (GAC) со своей стороны уточнила, что это решение акционеров было принято единогласно.

Совместное предприятие производило автомобили Jeep.

«Stellantis продолжит предоставлять качественные услуги нынешним и будущим клиентам бренда Jeep в Китае», —заверил европейский производитель.

Электрифицированная версия Jeep является одним из основных направлений развития в Китае для группы, которая планирует к 2030 году достичь оборота в 20 млрд евро.