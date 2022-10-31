Летучие мыши страдают от нехватки мест для спячки и изменения климата
Летучим мышам в Сааре (ФРГ) приходится все труднее: эксперты предупреждают, что, помимо сокращения численности насекомых, опасность для животных представляют также изменение климата и ремонт зданий.
«Особенно для видов, которые живут в зданиях, я вижу проблему в том, что они страдают от нехватки помещений или имеют проблемы с местами для зимней спячки», — рассказала эксперт по летучим мышам Саарского общества естественных исследований Кристин Харбуш из Саарбрюккена.
Кроме того, многие места для спячки летучих мышей будут разрушены мерами по теплоизоляции, которые предполагают ремонт кровли и ее полную изоляцию, так, что возможность для мышей проникнуть в место спячки будет закрыта.
В преддверии холодного времени года она обратилась к домовладельцам с призывом не тревожить надвигающуюся зимнюю спячку животных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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