Летучие мыши страдают от нехватки мест для спячки и изменения климата

Летучим мышам в Сааре (ФРГ) приходится все труднее: эксперты предупреждают, что, помимо сокращения численности насекомых, опасность для животных представляют также изменение климата и ремонт зданий.

«Особенно для видов, которые живут в зданиях, я вижу проблему в том, что они страдают от нехватки помещений или имеют проблемы с местами для зимней спячки», — рассказала эксперт по летучим мышам Саарского общества естественных исследований Кристин Харбуш из Саарбрюккена.

Кроме того, многие места для спячки летучих мышей будут разрушены мерами по теплоизоляции, которые предполагают ремонт кровли и ее полную изоляцию, так, что возможность для мышей проникнуть в место спячки будет закрыта.

В преддверии холодного времени года она обратилась к домовладельцам с призывом не тревожить надвигающуюся зимнюю спячку животных.