Муж скандально покинувшей Россию Собчак вышел в свет, как ни в чем ни бывало

Константин Богомолов был замечен среди других знаменитостей на премьере фильма «Петрополис» в Москве.

Триллер «Петрополис» снял режиссер Валерий Фокин. В фантастической ленте снялись такие актеры, как Антон Шагин, Владимир Кошевой, Юлия Снигирь и другие, сообщает КП.

Премьеру посетили звезды кино и шоу-бизнеса. Среди них был замечен и режиссер Константин Богомолов. После экстренного отъезда из РФ своей супруги Ксении Собчак режиссер продолжает работать, как ни в чем ни бывало, и вести светскую жизнь.

Константин был в джинсовой куртке, с объемной кожаной сумкой, с обручальным кольцом на пальце. Он перекинулся парой слов с коллегой Евгением Мироновым - режиссером и художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а потом занял место в зале.

Судя по всему, рабочий график с отъездом жены у Константина не поменялся. У Богомолова запланированы спектакли во многих ведущих театрах Москвы. Кроме этого, продолжаются и съемки сериала «Кеша», где он выступает, как режиссер и играет главного героя.

Несколько дней назад появилась информация о проведении обыска в квартире режиссера. Досмотр якобы был связан с возбуждением дела в отношении коммерческого директора Собчак - Кирилла Суханова, который арестован по подозрению в вымогательстве.

СМИ писали, будто режиссер не имеет связи с внешним миром», потому что после обысков у него была изъята рабочая техника. Но Богомолов опроверг это, выложив в соцсети свое фото с ноутбуком.