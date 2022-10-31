Производство лития в Германии не может покрыть спрос

Согласно исследованию ученых-геологов, горячая вода из геотермальной электростанции, такой как в южном Пфальце, не может покрыть потребности в литии для производства батарей в Германии в среднесрочной перспективе.

«В принципе, потенциал есть», — сказал Валентин Гольдберг о результатах исследования в журнале «Подземные воды». «Однако геотермальный литий может быть только дополнением к импорту».

Авторы исследования Технологического института Карлсруэ (KIT) считают возможным ежегодное производство от 2600 до 4700 тонн эквивалента карбоната лития в Германии, если все эксплуатируемые в настоящее время геотермальные объекты с высокой концентрацией лития будут оснащены соответствующими системами.

Только в Инсхайме можно добыть от 1000 до 1800 тонн эквивалента карбоната лития, говорит соавтор Фабиан Ничке. Для Ландау исследование оценивает потенциал от 950 до 1720 тонн.

Расчет для Инсхайма, где вода поступает с глубины 3800 метров, основан на содержании лития 168 миллиграммов на литр и скорости потока 80 литров в секунду.

«Эти два параметра определяют доступность ресурсов, — объясняет Голдберг. «Если вы только посмотрите на них, максимальный потенциал составляет 2260 тонн — математически говоря, больше невозможно даже с самыми современными технологиями».

Однако приходится считаться со значительными скидками при коммерческой эксплуатации, поясняет ученый из Института прикладных наук о Земле (АГП) КИТ. Система может работать с эффективностью не более 90% в течение года. А из-за осаждения различных химических соединений литий не может быть извлечен на 100 процентов. По словам геологов, реальная добыча редкого металла в ФРГ по этой системе около 1000 тонн в год.

«Нам потребуется как минимум 37 геотермальных электростанций с такими идеальными условиями, чтобы покрыть потребности запланированного производства аккумуляторных батарей в Германии», — говорит Голдберг в интервью Немецкому агентству печати.

Геотермальная электростанция в Инсхайме была введена в эксплуатацию в 2012 году.