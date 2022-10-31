Климов призвал принять ответные меры против Великобритании

Сенатор Андрей Климов призвал к принятию ответных мер против Великобритании после теракта на северных потоках.

Как сообщает РИА Новости, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил о необходимости принятия ответных мер на преступные действия Великобритании в отношении России.

По данным Минобороны РФ представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и проведении теракта 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2», находящихся в Балтийском море.

В своем Telegram-канале сенатор Климов написал: «Хотелось бы мер адекватных британским антироссийским преступным выходкам. Иное их вряд ли остановит»