Климов призвал принять ответные меры против Великобритании
Сенатор Андрей Климов призвал к принятию ответных мер против Великобритании после теракта на северных потоках.
Как сообщает РИА Новости, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил о необходимости принятия ответных мер на преступные действия Великобритании в отношении России.
По данным Минобороны РФ представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и проведении теракта 26 сентября по подрыву газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2», находящихся в Балтийском море.
В своем Telegram-канале сенатор Климов написал: «Хотелось бы мер адекватных британским антироссийским преступным выходкам. Иное их вряд ли остановит»
Опубликовано: Илья Крылов
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