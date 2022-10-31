Решетова рассказала, как приняла ислам
2022-10-31 10:09
Экс-супруга Тимати, модель Анастасия Решетова приняла ислам. С переходом в другую религию ей помогла подруга-мусульманка.
Анастасия Решетова, воспитывающаяся с детства в православии, решила стать мусульманкой. К такому решению ее подтолкнула подруга Назима.
Модель признается, что ей было стыдно перед своими родителями-христианами, но она из тех людей, которые слушают сердце.
Решетова рассказала, что праведной верующей ее считать нельзя, так как она нарушает запреты ислама. Она часто ходит с непокрытой головой.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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