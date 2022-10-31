"Я никогда не боялась стареть": секреты стройности Мэй Маск, матери Илона Маска
Ее лицо выглядит натурально. На него приятно смотреть. Ни зовущих губ, ни кустистых бровей; кожу не завязали бантиком на затылке. Естественная, живая мимика.
Мэй никогда не была спортивной. Пошла в спортзал после 40 лет, когда смогла себе позволить. Вообще она жила очень небогато большую часть жизни.
Движение в удовольствие! Вот ее девиз.
Она гуляет с собакой и делает упражнения с легкими гантелями по 40 минут в день.
Мэй знает, что упражнения, хотя и не приводят к потере веса, необходимы для самочувствия и тонуса.
Про переедания и срывы:
Игнорируйте чувство вины. Ведите себя так, будто ничего не произошло. В следующие приемы пищи ешьте нежирное мясо и овощи.
Про вес и возраст:
Приходить в форму со временем становится все сложнее. Я вынуждена держать себя в узде и питаться правильно, иначе вес набегает сам собой. Если я переедаю за ужином, то сразу набираю больше килограмма и брюки начинаю давить в талии. У меня уходит три дня, чтобы скинуть лишнее.
Опубликовано: Антон Райт
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