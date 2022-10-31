Владимир Пресняков заявил о передаче гонорара «на нужды ребят на передовой»
Известный музыкант дал сольный концерт, который собрал семь тысяч зрителей, некоторые приехали на выступление кумира из регионов.
Владимир Пресняков дал в московском «Крокус Сити Холл» большой сольный концерт. На выступление 54-летнего музыканта пришли 7 тысяч зрителей, сообщает КП.
Как уточняет издание, из-за коронавирусных ограничений этот концерт переносился несколько раз. Певец поблагодарил гостей за верность и интерес к его творчству.
"Приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар от концерта мы отдадим ребятам, которые сегодня находятся на передовой", - сказал Пресняков.
Зал встретил это приветствие гулом одобрительных возгласов и аплодисментами. После концерта многие зрители признались, что Владимир Пресняков для них - кумир с молодости.
«Обрадовались, что деньги, которые отдали за билеты, пойдут на доброе дело. Неожиданно и приятно», - заявили зрители.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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