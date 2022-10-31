Владимир Пресняков заявил о передаче гонорара «на нужды ребят на передовой»

Известный музыкант дал сольный концерт, который собрал семь тысяч зрителей, некоторые приехали на выступление кумира из регионов.

Владимир Пресняков дал в московском «Крокус Сити Холл» большой сольный концерт. На выступление 54-летнего музыканта пришли 7 тысяч зрителей, сообщает КП.

Как уточняет издание, из-за коронавирусных ограничений этот концерт переносился несколько раз. Певец поблагодарил гостей за верность и интерес к его творчству.

"Приветствую каждого из вас. Хочу сказать, что весь гонорар от концерта мы отдадим ребятам, которые сегодня находятся на передовой", - сказал Пресняков.

Зал встретил это приветствие гулом одобрительных возгласов и аплодисментами. После концерта многие зрители признались, что Владимир Пресняков для них - кумир с молодости.

«Обрадовались, что деньги, которые отдали за билеты, пойдут на доброе дело. Неожиданно и приятно», - заявили зрители.