Когда модель Кэрри Отис встретила звезду Голливуда Микки Рурка, она была ослеплена

Пара поженилась, но Кэрри не была счастлива - у нее своих проблем хватало, а муж активно прогибал ее под себя, чтобы потом заявить, что она была любовью всей его жизни.

Пара поженилась, но Кэрри не была счастлива - у нее своих проблем хватало, а муж активно прогибал ее под себя, чтобы потом заявить, что она была любовью всей его жизни.