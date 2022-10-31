Когда модель Кэрри Отис встретила звезду Голливуда Микки Рурка, она была ослеплена

APS
2022-10-31 10:52

Пара поженилась, но Кэрри не была счастлива - у нее своих проблем хватало, а муж активно прогибал ее под себя, чтобы потом заявить, что она была любовью всей его жизни.

Пара поженилась, но Кэрри не была счастлива - у нее своих проблем хватало, а муж активно прогибал ее под себя, чтобы потом заявить, что она была любовью всей его жизни.

Опубликовано: Антон Райт