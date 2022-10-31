Когда модель Кэрри Отис встретила звезду Голливуда Микки Рурка, она была ослеплена
2022-10-31 10:52
Пара поженилась, но Кэрри не была счастлива - у нее своих проблем хватало, а муж активно прогибал ее под себя, чтобы потом заявить, что она была любовью всей его жизни.
Пара поженилась, но Кэрри не была счастлива - у нее своих проблем хватало, а муж активно прогибал ее под себя, чтобы потом заявить, что она была любовью всей его жизни.
Опубликовано: Антон Райт
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