Богатое наследство Марго Хэмингуэй: Внучка знаменитого писателя стала супермоделью, и умерла в 42 года

Было ли это самоубийство, или случайная передозировка лекарств, до сих пор неясно.

Однако, что интересно, что внучка Эрнеста Хэмингуэя (она была дочкой его старшего сына) унаследовала и пристрастия своего деда - к выпивке, плюс приступы тяжелой клинической депрессии. Причем зависимости у нее проявились рано, плюс булимия, заболевание эпилепсией.

Она стала первой моделью в истории, которая заключила рекламный контракт на миллион долларов, красавица ростом 183 см имела оглушительный успех. Считается, что юная девушка не выдержала обрушившейся на нее славы и новых знакомств в мире богатых и знаменитых, поэтому начала злоупотреблять.

Но, не отрицая влияния внешней среды, можно утверждать, что изначально у нее работали, по-видимому, какие-то программы самоуничтожения.

В 19 лет Марго познакомилась с Эрролом Уэтсоном, успешным нью-йоркским бизнесменом, который и поспособствовал ее модельной карьер, еще и в силу того, что активно общался в кругу богемы и тех людей, которые делали этих самых звезд. Марго вышла замуж за Уэтсона, и ее карьера начала развиваться с невероятной скоростью.

Знакомства и связи все-таки великая вещь. Она стала лицом парфюма Babe - тот самый контракт на миллион, начала сниматься для обложек модных журналов. Много времени уходило на тусовки и уже поддержание нужных связей.

В 1970-е главным местом тусовочного Нью-Йорка была "Студия 54" Энди Уорхола, который вроде как стал ее другом. Впрочем, в реальности, на самом деле никому другом Энди не был. Но это уже другая история.

"Я любила танцевать и ходила в "Студию 54" не реже двух раз в неделю, но всегда чувствовала себя некомфортно среди тех людей. Я трепетала перед Холстоном и Лайзой Миннелли. Для меня они были настоящими знаменитостями, а я была просто девочкой из Айдахо. Чтобы расслабиться, я много пила. Я никогда не думала, что алкоголь станет для меня проблемой. Во времена моего деда было добродетелью иметь возможность много пить и никогда не показывать этого. И, как он, я хотела жить полной жизнью, получая удовольствие."

Марго начинает сниматься в кино (без особого успеха, в отличие от ее сестры Мюриэл), расстается с Уэтсоном, и выходит замуж еще раз - за некоего венесуэльского режиссера Бернарда Фоучера. Но брак распался через шесть лет, и девушка сильно страдала. Вообще считается, что ей не везло в личной жизни.

Ее модельная карьера продлилась с 1975 по 1984, это довольно хороший срок с точки зрения успеха.

В 1984, уже после развода, Марго, катаясь на лыжах, получает серьезную травму, после которой она уже не восстановилась. Она поправилась на 35 кг, и ей это доставляло невероятные страдания. Она обнаружила, что в этот трудный момент с ней рядом никто не хочет находиться, семья также отвернулась от нее.

Марго то погружалась в свои зависимости, то отправлялась на реабилитацию (она целый год провела в клинике Бэтти Форд), ретриты, что походило на бег по кругу, из которого нет выхода. Последние ее съемки состоялись в 1990, для мужского журнала. Деньги, заработанные за всю карьеру, оказались бездумно растрачены.

Многочисленные духовные гуру, которым Марго платила, навещая их и в Индии, и еще в других частях света, либо не смогли помочь ей, либо были просто шарлатанами.

Марго пыталась давать интервью, где рассказывала о своем детстве, о жестокости мачехи и домогательствах отца.

На что ее родственники выступили с заявлением, что она все врет и вообще ничего не было. В 1996 Марго не стало, а в 2015 ее сестра Мюриэл выпустила мемуары, где подтвердила слова сестры о том, что ей довелось перенести.

Марго стала пятой из рода Хэмингуэй, покончившей с собой. Это история еще и тяжелых семейных программ, которые не позволяли жить в мире, а отыгрывались через скандалы, деструктивные отношения, взаимные претензии и ненависть, которая искала себе дорогу.