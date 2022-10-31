Сябитова рассказала, что затаила обиду на Гузееву
2022-10-31 11:01
Ведущая популярной передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова обижена на свою коллегу по проекту, ведущую и актрису Ларису Гузееву.
Роза Сябитова рассказала о давней обиде на свою коллегу по шоу "Давай поженимся" Ларису Гузееву.
Оказалось, что актрисе выдали отдельную гримерку, а ее соведущие вынуждены были ютиться в одной.
В разное время Сябитова делила гримерку то с Василисой Володиной, то с Тамарой Глобой, то с Лидией Арефьевой, которые были астрологами на проекте.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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