Сябитова рассказала, что затаила обиду на Гузееву

Ведущая популярной передачи "Давай поженимся" Роза Сябитова обижена на свою коллегу по проекту, ведущую и актрису Ларису Гузееву.

Роза Сябитова рассказала о давней обиде на свою коллегу по шоу "Давай поженимся" Ларису Гузееву.

Оказалось, что актрисе выдали отдельную гримерку, а ее соведущие вынуждены были ютиться в одной.

В разное время Сябитова делила гримерку то с Василисой Володиной, то с Тамарой Глобой, то с Лидией Арефьевой, которые были астрологами на проекте.