В Германии медики бьют тревогу из-за количества смертей на почве алкоголизма

Только в земле Рейнланд-Пфальц в период с 2016 по 2020 год было зарегистрировано 2965 смертей из-за болезней, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя, сообщили в Министерстве социальных дел в понедельник, 31 октября.

Наибольшее количество смертей было в 2017 году (646), самое низкое — в 2019 году (546). Данных за прошлый или текущий год нет.

Согласно последнему опросу, 131 человек, застрахованный немецкой схемой пенсионного страхования, находится в стационарных или амбулаторных реабилитационных центрах из-за алкогольной зависимости.

Более 30 процентов страдающих алкоголизмом немцев представлены в возрастной группе от 40 до 50 лет .

В период с 2017 по 2021 год в общей сложности 3 477 человек в возрасте до 21 года прошли амбулаторное лечение психических расстройств или поведенческих расстройств, вызванных алкоголем.

Согласно информации, за последний докоронавирусный 2019 год в больницах с этим диагнозом лечились 1992 человека в возрасте до 25 лет. 175 из них были в возрасте от 10 до 15 лет.