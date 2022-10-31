Рогов рассказал об обстрелах подстанции ДнепроГЭС
2022-10-31 11:10
Член главного совета администрации Запорожской области рассказал об обстрелах подстанции Днепровской ГЭС.
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал об обстрелах подстанции Днепровской ГЭС.
"По предварительным данным в результате обстрела Днепровской ГЭС один из снарядов попал в подстанцию", - сообщает он.
Чиновник заявил, что всего за утро 31 октября в Запорожской области прогремело как минимум пять взрывов, после которых поднимались клубы черно дыма. информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Опубликовано: Максим Алексеев
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