Рогов рассказал об обстрелах подстанции ДнепроГЭС

Член главного совета администрации Запорожской области рассказал об обстрелах подстанции Днепровской ГЭС.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал об обстрелах подстанции Днепровской ГЭС.

"По предварительным данным в результате обстрела Днепровской ГЭС один из снарядов попал в подстанцию", - сообщает он.

Чиновник заявил, что всего за утро 31 октября в Запорожской области прогремело как минимум пять взрывов, после которых поднимались клубы черно дыма. информация о разрушениях и пострадавших уточняется.