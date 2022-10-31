Акшата Мурти: кем является жена нового премьера Великобритании

Риши Сунака женился на представительнице семьи миллиардеров, но она держится скромно и предпочитает оставаться в тени.

Родители Акшаты принадлежат к "касте" миллиардеров. Ее отец Нараяна Мурти - сооснователь мультинациональной корпорации Infosys, его называют индийским Биллом Гейтсом. Мать - писательница Судха Мурти.

Несмотря на свое материальноме положение, тесть и теща британского премьера ведут скромный образ жизни.

С Риши Акшата познакомилась во время учебы в Стэнфорде. По слухам, невысокий Сунака попросил девушку дать ему шанс и не приходить на свидание на высоких каблуках. Она посмеялась, согласилась, и не прогадала. Пара поженилась в 2009-м, у них родилось две дочери: Кришна и Анушка.

Акшата ранее предпринимала попытки запустить свою линию одежды, и создала бренд Akshata Designs, но он просуществовал недолго. Сейчас свои профессиональные способности жена премьера реализует в империи своего отца.

Она немногословна, не спешит выступать на публике и, как и ее родители, держится очень скромно, оставляя за кадром все детали личной жизни. Правда, теперь в любом случае ей придется много времени проводить на публике. Соответственно, ее наряды, внешний вид будет оценивать широкая общественность.