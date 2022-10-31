Киркоров зарыдал на концерте в честь юбилея БКЗ в Питере
2022-10-31 11:29
Известный певец Филипп Киркоров удивил публику, заплакав на выступлении по случаю юбилея БКЗ (Большого Октябрьского зала) в Питере.
Выступая на концерте в честь юбилея Большого октябрьского зала в северной столице РФ, певец Филипп Киркоров обратился с поздравлениями к директору учреждения культуры Эмме Лавринович.
По лицу артиста текли слезы, когда он говорил. Эмоции знаменитости зашкаливали, так как он и многие его коллеги начинали свой творческий путь именно здесь.
Исполнитель порадовал своих фанатов такими композициями, как "Я поднимаю свой бокал, чтоб выпить за твое здоровье", "Цвет настроения синий", "Единственная моя" и другими.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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