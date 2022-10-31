Пресняков пожертвовал солдатам СВО гонорар со своего концерта
2022-10-31 11:30
Певец Владимир Пресняков пожертвовал солдатам СВО гонорар со своего сольного концерта в Москве.
По данным РИА Новости во время сольного концерта в Crocus City Hall Владимир Пресняков сообщил о том что передаст гонорар за данный концерт на нужды СВО, зал встретил информацию одобрительными возгласами.
Позже певец выставил видео обращения к публике в своей соцсети, так же исполнитель рассказал о критике сына Никиты из-за того, что тот родился в звездной семье, Владимир признался, что подобные высказывания ранят его сына, но с возрастом он стал проще относиться к ним.
Опубликовано: Илья Крылов
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