Пресняков пожертвовал солдатам СВО гонорар со своего концерта

Певец Владимир Пресняков пожертвовал солдатам СВО гонорар со своего сольного концерта в Москве.

По данным РИА Новости во время сольного концерта в Crocus City Hall Владимир Пресняков сообщил о том что передаст гонорар за данный концерт на нужды СВО, зал встретил информацию одобрительными возгласами.

Позже певец выставил видео обращения к публике в своей соцсети, так же исполнитель рассказал о критике сына Никиты из-за того, что тот родился в звездной семье, Владимир признался, что подобные высказывания ранят его сына, но с возрастом он стал проще относиться к ним.