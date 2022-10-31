Глава ОВА Киева Кулеба призвал киевлян готовиться к жизни без электричества
2022-10-31 11:32
В Украине может наступить период, когда люди подолгу будут жить без электричества.
Глава киевской администрации Алексей Кулеба предупредил жителей региона о том, что в скором времени будет очень тяжело.
По его словам, киевлянам придется приготовиться к долгому отсутствию электроэнергии.
Причиной такого развития событий он назвал повреждения энергетической инфраструктуры в результате частых обстрелов.
"Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества", - написал Кулеба в своих социальных сетях.
Опубликовано: Николай Скира
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