Глава ОВА Киева Кулеба призвал киевлян готовиться к жизни без электричества

В Украине может наступить период, когда люди подолгу будут жить без электричества.

Глава киевской администрации Алексей Кулеба предупредил жителей региона о том, что в скором времени будет очень тяжело.

По его словам, киевлянам придется приготовиться к долгому отсутствию электроэнергии.

Причиной такого развития событий он назвал повреждения энергетической инфраструктуры в результате частых обстрелов.

"Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества", - написал Кулеба в своих социальных сетях.