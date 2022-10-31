Киркоров опять обругал журналистку, послав ее в «ж...»

Она настойчиво пыталась расспросить поп-короля о том, как он ворует меню из ресторанов.

После концерта «Звезды - с любовью!», который прошел в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский», поп-король дал интервью, сообщает Рамблер. Одна из журналисток спросила певца об увлечениях.

«Когда вы посещаете разные города, есть ли какая-то традиция - может, привозите что-то с собой оттуда на память, коллекционируете?» — спросила девушка.

Киркоров признался, что "чего только не коллекционировал". "Но самое такое задержалось - это меню из разных ресторанов за эти годы", - ответил Филипп Бедросович.

"Тырите?" - уточнила корреспондент, повторив это слово дважды. Кирковов в ответ взорвался: "Пошла ты в жопу!". И после этого скрылся.

Ранее подруга Мила Романиди, подруга Киркорова. назвала причину одиночества музыканта. Она констатировала: "Захочет Филипп - женится! Почему Серов не женится? Просто не встретил свою любовь. Всему свое время".