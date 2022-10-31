Гретта Тунберг раскритиковала климатический саммит COP27

Известная экоактивистка обвинила организаторов климатического саммита COP27 во лжи.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила организаторов климатического саммита COP27 во лжи. Мероприятие пройдет в период с 6 по 18 ноября в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Тунберг, которой недавно исполнилось 19 лет, заявила, что организаторов саммита вовсе не интересует экология. Это не более чем попытка для "зеленого обеления лжи и мошенничества", - подчеркнула она.

Гретта указала, что на саммите нет места для представителей гражданского общества, а голоса экоактивистов не будут услышаны.