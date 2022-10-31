Витаса могут посадить за решетку на два года за нападение на посетителя в клубе в Москве

Тюремное наказание народному артисту России Витасу грозит за то, что он напал с газовым баллончиком на посетителя караоке-клуба в Москве.

Согласно материалам уголовного дела о конфликте и нападении на одного из посетителей клуба Витасу может грозить срок до двух лет лишения свободы.

Артист плеснул содержимое газового баллончика в лицо одному из посетителей, что произошло при большом количестве свидетелей.

По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело, но народного артиста освободили под залог.