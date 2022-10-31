МИД России обвинил Запад в поддержке мошеннических call-центров на территории Украины
2022-10-31 11:50
Начальник отдела информационной безопасности МИД обвинил западные в поддержке мошеннических call-центров на территории Украины.
Западные страны поддерживают функционирование call-центров на территории Украины, которые проводят мошенническую деятельность в отношении россиян, заявил начальник отдела международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин.
"В мошеннической схеме задействован целый конгломерат стран. Поддерживать такие call-центры с территории США, Великобритании, ФРГ, Нидерландов, Эстонии и других западных стран", - уточнил он.
По словам Чернухина, России направила соответствующее обращение по линии Интерпола, но никакого ответа не последовало.
Опубликовано: Максим Алексеев
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