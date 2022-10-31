СМИ сообщают о перебоях связи в Киеве и Киевской области

В столице Украины и Киевской области украинские СМИ сообщают о перебоях связи.

31 октября Украинский телеканал 5.ua в своем telegram-канале сообщили о перебоя с сотовой связью в столице Украины и Киевской области, возникших в результате ударов по украинской инфраструктуре.

В понедельник утром воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что часть области осталась без света в результате повреждения энергетической инфраструктуры.