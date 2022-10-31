Le Point: Западу пора понять, что он больше не управляет миром

Во Франции признали, что мир становится многополярным и западные ценности больше никого не привлекают.

31 октября РИА Новости сообщили, что французский журнал Le Point сообщи, что коллективному Западу пора признать, что мир все больше "поворачивается" на Восток, становясь многополярным, а демократические западные ценности уже потеряли свою привлекательность.

Автор статьи Себастьен Бусуа отмечает, что союз Москва-Пекин составляет нешуточную конкуренцию в первую очередь гегемонии США, но они не хотят адаптироваться под изменившиеся обстоятельства и Вашингтон продолжает упорствовать.

Причиной такого разворота Бусуа считает в первую очередь политику самого Запада, который насаждал "правила игры", но сам же и нарушал их на протяжении многих лет.