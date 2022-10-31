США и Южная Корея объявили о начале крупномасштабных учений Vigilant Storm
Американские и южнокорейские крупномасштабные учения военно-воздушных сил с участием 240 боевых самолетов.
США и Южная Корея начали крупномасштабные учения военно-воздушных сил Vigilant Storm, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов. Мероприятие проводится впервые за последние пять лет как ответ на агрессивные действия КНДР, уточняет агентство.
В маневрах планируется задействовать не менее 240 боевых самолетов, в том числе пятого поколения F-35.
Пресс-служба Воздушных сил Тихоокеанского флота США заявляет, что учения будут задействованы тысячи военнослужащих из состава ВВС, а также Корпуса морской пехоты. Примет участие в маневрах заправщик Королевских ВСС Австралии КС-30А.
Опубликовано: Максим Алексеев
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