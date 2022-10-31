В СССР заключенному перед казнью полагалось всего одно желание
Официально список желаний был строго ограничен. Но многое зависело от тюремщиков и палача.
В СССР применялась высшая мера наказания - смертная казнь. Никакого особого отношения к приговоренным не было.
Но право на последнее желание за ними оставалось.
Но оно было жестко регламентировано. Приговоренные "смертники" могли просить лишь о двух вещах: о замене смертной казни на помилование и о встрече с родными.
По первому поводу они обращались в Верховный Совет, по второму - в Верховный суд.
Добиться удовлетворения прошения заключенным удавалось нечасто.
Отмена смертной казни заменялась 15 годами тюремного заключения, но из-за жестких условий содержания многие до окончания срока не доживали.
Неофициально "смертники" просили тюремщиков и палачей выполнить другие свои пожелания.
Например, передать фотографии родственников и близких людей либо какие-то дорогие сердцу вещи.
По возможности эти просьбы выполнялись, но далеко не всегда, поскольку тюремный надзор был строжайшим.
Интересно, что если приговоренный к смерти заболевал незадолго до приведения приговора в исполнение, то ему обязательно предоставлялась врачебная помощь.
И казнь не приводилась в исполнение до окончания лечения.
Считалось, что таким образом государство проявляет гуманизм к своим провинившимся гражданам.
Опубликовано: Наталья Павлова
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