В СССР заключенному перед казнью полагалось всего одно желание

Официально список желаний был строго ограничен. Но многое зависело от тюремщиков и палача.

В СССР применялась высшая мера наказания - смертная казнь. Никакого особого отношения к приговоренным не было.

Но право на последнее желание за ними оставалось.

Но оно было жестко регламентировано. Приговоренные "смертники" могли просить лишь о двух вещах: о замене смертной казни на помилование и о встрече с родными.

По первому поводу они обращались в Верховный Совет, по второму - в Верховный суд.

Добиться удовлетворения прошения заключенным удавалось нечасто.

Отмена смертной казни заменялась 15 годами тюремного заключения, но из-за жестких условий содержания многие до окончания срока не доживали.

Неофициально "смертники" просили тюремщиков и палачей выполнить другие свои пожелания.

Например, передать фотографии родственников и близких людей либо какие-то дорогие сердцу вещи.

По возможности эти просьбы выполнялись, но далеко не всегда, поскольку тюремный надзор был строжайшим.

Интересно, что если приговоренный к смерти заболевал незадолго до приведения приговора в исполнение, то ему обязательно предоставлялась врачебная помощь.

И казнь не приводилась в исполнение до окончания лечения.

Считалось, что таким образом государство проявляет гуманизм к своим провинившимся гражданам.