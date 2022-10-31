Лукашенко: Минск будет возвращать долг Западу в белорусских рублях

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов платить по своим долгам Западу, но в белорусских рублях.

В понедельник днем агентство Sputnik Беларусь сообщило, что президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами несмотря на отказ коллективного Запада от такой схемы.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь надежный плательщик и готова платить по своим долгам, но Запад отказался принимать валюту из Беларуси и белорусский рубль тоже отказались, поэтому было принято решение что в белорусских рублях на отдельные счета будут зачислятся эти платежи и когда Запад "созреет", то и будет проведен расчет.