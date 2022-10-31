МИД России: США и Южная Корея вынуждают КНДР проводить пуски баллистических ракет

Глава департамента стран Азии МИД России прокомментировал ситуацию, складывающуюся на Корейском полуострове.

США и Южная Корея вынуждают КНДР проводить пуски баллистических ракет, заявил глава департамента стран Азии МИД России Георгий Зиновьев.

"Обстановка на Корейском полуострове продолжает деградировать. Добрая воля Северной Кореи не была услышана, а открывающееся окно возможностей не использовано", - казал он.

Зиновьев подчеркнул, что во многом пуски баллистических ракет со стороны Северной Кореи оправданы военно-политической активностью США и их союзников в Азиатско -Тихоокеанском регионе.