МИД России: США и Южная Корея вынуждают КНДР проводить пуски баллистических ракет
2022-10-31 12:20
Глава департамента стран Азии МИД России прокомментировал ситуацию, складывающуюся на Корейском полуострове.
США и Южная Корея вынуждают КНДР проводить пуски баллистических ракет, заявил глава департамента стран Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"Обстановка на Корейском полуострове продолжает деградировать. Добрая воля Северной Кореи не была услышана, а открывающееся окно возможностей не использовано", - казал он.
Зиновьев подчеркнул, что во многом пуски баллистических ракет со стороны Северной Кореи оправданы военно-политической активностью США и их союзников в Азиатско -Тихоокеанском регионе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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МИД России: США и Южная Корея вынуждают КНДР проводить пуски баллистических ракет
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