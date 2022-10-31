Лукашенко: Беларусь готова платить по своим долгам Западу, но в белорусских рублях

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск готов возвращать долг коллективному Западу, но в белорусских рублях.

31 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с премьер-министром Романом Головченко рассказал о том, каким образом Минск будет готов выплачивать свои долги коллективному Западу.

Лукашенко заявил, что Беларусь готова платить по своим долгам, но в белорусских рублях, которые западные страны отказываются принимать.

Белорусский лидер отметил, что по его личному поручению, «на отдельные счета» зачисляются белорусские рубля для погашения государственных долговых обязательств перед западными странами, если они «созреют» для этого.