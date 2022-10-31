Транспортные суда вышли из портов Украины в рамках зерновой сделки

Из портов Украины вышло 12 транспортных судов с сельхозпродукцией в рамках зерновой сделки.

Транспортные суда с сельскохозяйственной продукцией вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки, сообщили в министерстве транспорта и инфраструктуры Украины.

"Из трех украинских портов вышло 12 судов с 354,2 тысячами тонн сельхозпродукции для стран Африки, Азии и Европы", - сообщают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ООН, Украина и Турция согласовали план функционирования зеленого коридора на 31 октября. Соответствующее уведомление получила и Россия.