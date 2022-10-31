Опытные хозяева пояснили, зачем держать в холодильнике туалетную бумагу
Такое средство гигиены найдется в каждом доме, ведь без него не обойдется ни один цивилизованный человек. Но оно может принести пользу и в другом качестве.
Запахи продуктов в холодильнике часто смешиваются, и в итоге это может стать целым "букетом" неприятных ароматов. Как избавиться от проблемы?
Есть специальные приспособления, но все они стоят денег. Однако существует и бюджетный вариант, помогающий справиться с неприятным запахом. Он также может избавить от наледи морозильный бытовой аппарат.
Речь идет об обычной туалетной бумаге. Заменить ее можно бумажными полотенцами либо салфетками, смотанными в улитку. Для экономии места на полке можно рулон бумаги разрезать пополам.
Чтобы метод работал, нужно приготовить также специальный раствор из воды и уксуса (по 4 ст.л). В раствор окунуть рулон бумаги - так, чтобы он полностью им пропитался.
После этого разместить его на полке в холодильнике. Бумага высохнет, и будет впитывать в себя весь конденсат, который образуется в холодильном шкафу. И избавит от неприятных ароматов.
Менять туалетную бумагу на новый рулон нужно тогда, когда она перестанет работать. Обычно это - раз в месяц.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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