Опытные хозяева пояснили, зачем держать в холодильнике туалетную бумагу

Такое средство гигиены найдется в каждом доме, ведь без него не обойдется ни один цивилизованный человек. Но оно может принести пользу и в другом качестве.

Запахи продуктов в холодильнике часто смешиваются, и в итоге это может стать целым "букетом" неприятных ароматов. Как избавиться от проблемы?

Есть специальные приспособления, но все они стоят денег. Однако существует и бюджетный вариант, помогающий справиться с неприятным запахом. Он также может избавить от наледи морозильный бытовой аппарат.

Речь идет об обычной туалетной бумаге. Заменить ее можно бумажными полотенцами либо салфетками, смотанными в улитку. Для экономии места на полке можно рулон бумаги разрезать пополам.

Чтобы метод работал, нужно приготовить также специальный раствор из воды и уксуса (по 4 ст.л). В раствор окунуть рулон бумаги - так, чтобы он полностью им пропитался.

После этого разместить его на полке в холодильнике. Бумага высохнет, и будет впитывать в себя весь конденсат, который образуется в холодильном шкафу. И избавит от неприятных ароматов.

Менять туалетную бумагу на новый рулон нужно тогда, когда она перестанет работать. Обычно это - раз в месяц.