МИД России ответил на заявление Вашингтона о работе Арктического совета без участия Москвы

Посол по особым поручения российского МИД назвал голословным заявление США о работе Арктического без участия России.

Посол по особым поручения российского МИД Николай Корчунов назвал голословным заявление США о работе Арктического без участия России.

Ранее советник Государственного департамента США Дерек Шолле заявил о том, что Арктический совет может функционировать и реализовывать проекты без участия России.

"Достаточно голословное утверждение. Арктический совет работает по принципу консенсуса. Ни одно решение не может быть принято, если хотя бы один из участников против", - сказал Корчунов.

Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью совместной реализации полярных проектов и защиты окружающей среды.