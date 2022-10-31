МИД России ответил на заявление Вашингтона о работе Арктического совета без участия Москвы
Посол по особым поручения российского МИД назвал голословным заявление США о работе Арктического без участия России.
Посол по особым поручения российского МИД Николай Корчунов назвал голословным заявление США о работе Арктического без участия России.
Ранее советник Государственного департамента США Дерек Шолле заявил о том, что Арктический совет может функционировать и реализовывать проекты без участия России.
"Достаточно голословное утверждение. Арктический совет работает по принципу консенсуса. Ни одно решение не может быть принято, если хотя бы один из участников против", - сказал Корчунов.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью совместной реализации полярных проектов и защиты окружающей среды.
Опубликовано: Максим Алексеев
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Оргазм в значительной степени улучшает качество спермы
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе
Дзюник рассказал, как Путин относится к Пугачевой
Песков: Путин готов к переговорам с Западом, ранее об этом говорил и Лавров