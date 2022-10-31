Ученые рассказали, что секс защищает мужчин от рака

Согласно исследованиям, у мужчин в возрасте 50 лет и старше, часто занимающихся сексом, реже диагностируется рак предстательной железы, чем у мужчин того же возраста, которые не часто занимаются сексом.

Установлено, что половой акт и мастурбация могут снизить риск развития рака предстательной железы у пожилых мужчин.

Исследование, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации, показало, что частые эякуляции у мужчины в возрасте 20 лет также могут помочь снизить риск развития рака предстательной железы.