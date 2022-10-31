Sky News: В Литве резко выросло число желающих вступить в военизированные формирования

Число желающих вступить в военизированные формирования Литвы за последние полгода увеличилось почти вдвое.

В Литве резко выросло число желающих вступить в военизированные формирования, сообщает Sky News. Количество членов литовского Союза стрелков превышает 8 тысяч, многие граждане страны выехали в Украину, присоединившись к созданному Киевскими властями Иностранном легиону, уточняет агентство.

"Добровольческие вооруженные формирования Литвы отмечают небывалый рост числа желающих защищать свою страну", - сообщает телеканал.

В Союзе стрелков рассказали, что количество членов организации за последние полгода возросло почти вдвое за последние полгода.