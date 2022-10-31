Sky News: В Литве резко выросло число желающих вступить в военизированные формирования
2022-10-31 13:15
Число желающих вступить в военизированные формирования Литвы за последние полгода увеличилось почти вдвое.
В Литве резко выросло число желающих вступить в военизированные формирования, сообщает Sky News. Количество членов литовского Союза стрелков превышает 8 тысяч, многие граждане страны выехали в Украину, присоединившись к созданному Киевскими властями Иностранном легиону, уточняет агентство.
"Добровольческие вооруженные формирования Литвы отмечают небывалый рост числа желающих защищать свою страну", - сообщает телеканал.
В Союзе стрелков рассказали, что количество членов организации за последние полгода возросло почти вдвое за последние полгода.
Опубликовано: Максим Алексеев
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