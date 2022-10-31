Инфляция в Польше составила 17,9%, побив рекорд 25-летней давности

Уровень инфляции в Польше побил рекорд 25-летней давности, достигнув отметки в 17,9%.

31 октября пресс-служба Центрального статистического офиса Польши сообщила, что в этом месяце цены на потребительские товары и услуги по экспресс-оценке выросли на 17,9% по сравнению с показателем 2021 года.

Таким образом, согласно данным польского органа статистики, в октябре 2022 года уровень инфляции в Республике Польша побил рекорд двадцатипятилетней давности.