Инфляция в Польше составила 17,9%, побив рекорд 25-летней давности
2022-10-31 13:40
Уровень инфляции в Польше побил рекорд 25-летней давности, достигнув отметки в 17,9%.
31 октября пресс-служба Центрального статистического офиса Польши сообщила, что в этом месяце цены на потребительские товары и услуги по экспресс-оценке выросли на 17,9% по сравнению с показателем 2021 года.
Таким образом, согласно данным польского органа статистики, в октябре 2022 года уровень инфляции в Республике Польша побил рекорд двадцатипятилетней давности.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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