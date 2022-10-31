В Польше инфляция установила антирекорд 25-летней давности
2022-10-31 13:42
Инфляция в Польше в установила антирекорд 25-летней давности достигнув 17,9%.
В Польше инфляция установила антирекорд 25-летней давности и достигла 17,9% , сообщает главное статистическое агентство страны (GUS).
"В октябре инфляция составила 17,9%, что стало худшим показателем с 1997 года", - рассказали в GUS.
Также агентство сообщает, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 21,9%, топливо подорожало сразу на 41,7%.
Все за один месяц цены выросли на 2,7% на продукты питания и на 4,1% на топливо, уточнили в GUS.
Опубликовано: Максим Алексеев
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