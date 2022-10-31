Инфляция в Польше в установила антирекорд 25-летней давности достигнув 17,9%.

В Польше инфляция установила антирекорд 25-летней давности и достигла 17,9% , сообщает главное статистическое агентство страны (GUS).

"В октябре инфляция составила 17,9%, что стало худшим показателем с 1997 года", - рассказали в GUS.

Также агентство сообщает, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 21,9%, топливо подорожало сразу на 41,7%.

Все за один месяц цены выросли на 2,7% на продукты питания и на 4,1% на топливо, уточнили в GUS.