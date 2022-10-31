Оргазм в значительной степени улучшает качество спермы
2022-10-31 13:42
Ежедневный секс может улучшить качественный состав спермы мужчины, снизить повреждение и мутации ДНК сперматозоидов и повысить фертильность.
По данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, мужчины, имеющие частые половые акты либо ежедневную эякуляцию, имели активную сперму, с более качественным составом спустя неделю по сравнению с теми, которые не занимались сексом.
Данные результаты могут помочь молодым парам ускорить период фертильности, чтобы забеременеть.
Опубликовано: Силивончик Алина
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