Утренний кофе перестает бодрить, потому что организм к нему привыкает

Иногда привычка начинать день с кофе вызывает негативные последствия. Этому есть причины.

В некоторых случаях после любимого напитка даже начинает клонить ко сну. Почему так происходит?

Дело здесь не в сорте кофе, а в самой привычке начинать с него свой день.

Утром человек должен просыпаться бодрым и полным сил без дополнительных стимуляторов.

Если у него это не получается, значит, тому есть причины.

Вялому утреннему состоянию способствуют неправильный режим дня, поздний отход ко сну, переедание на ночь и недосыпание.

Сразу после пробуждения уровень гормона кортизола в крови и так высокий.

А если пить кофе по утрам и стимулировать дополнительный рост кортизола, то день за днем потребность в этом будет возрастать.

Чтобы чувствовать себя бодрым после пробуждения, с каждым разом придется увеличивать порцию бодрящего напитка.

Если сложно взбодриться утром без дополнительных стимуляторов, нужно просто пересмотреть свой образ жизни и режим дня.