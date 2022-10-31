Утренний кофе перестает бодрить, потому что организм к нему привыкает
Иногда привычка начинать день с кофе вызывает негативные последствия. Этому есть причины.
В некоторых случаях после любимого напитка даже начинает клонить ко сну. Почему так происходит?
Дело здесь не в сорте кофе, а в самой привычке начинать с него свой день.
Утром человек должен просыпаться бодрым и полным сил без дополнительных стимуляторов.
Если у него это не получается, значит, тому есть причины.
Вялому утреннему состоянию способствуют неправильный режим дня, поздний отход ко сну, переедание на ночь и недосыпание.
Сразу после пробуждения уровень гормона кортизола в крови и так высокий.
А если пить кофе по утрам и стимулировать дополнительный рост кортизола, то день за днем потребность в этом будет возрастать.
Чтобы чувствовать себя бодрым после пробуждения, с каждым разом придется увеличивать порцию бодрящего напитка.
Если сложно взбодриться утром без дополнительных стимуляторов, нужно просто пересмотреть свой образ жизни и режим дня.
Опубликовано: Наталья Павлова
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