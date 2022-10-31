ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики Украины

В Минобороны РФ сообщили об успешном поражении российской армией ряда объектов военного управления и энергетики Украины.

31 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки российские солдаты нанесли несколько высокоточных ударов по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины, поразив все назначенные командованием цели.

Ранее, ряд крупных отечественных и зарубежных СМИ и Telegram-каналов сообщили о прогремевших взрывах на Днепровской, Кременчугской, Каневской и Днестровской гидроэлектростанциях.