Минобороны России рассказало о существенных потерях украинской армии на Купянском напралении.

Украинская армия потеряла более 110 человек погибшими на Купянском направлении, заявили в Министерстве обороны России.

"Подразделения российских войск на Купянском направлении отразили атаку двух ротных тактических групп противника, двигающихся в направлении населенного пункта Орлянка в Николаевской области", - сообщается в сводке.

В оборонном ведомстве рассказали об уничтожении одного танка, трех единиц бронированной, а также четырех единиц автомобильной техники.