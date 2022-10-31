Украинская армия потеряла более 110 человек убитыми на Купянском направлении
2022-10-31 14:00
Минобороны России рассказало о существенных потерях украинской армии на Купянском напралении.
Украинская армия потеряла более 110 человек погибшими на Купянском направлении, заявили в Министерстве обороны России.
"Подразделения российских войск на Купянском направлении отразили атаку двух ротных тактических групп противника, двигающихся в направлении населенного пункта Орлянка в Николаевской области", - сообщается в сводке.
В оборонном ведомстве рассказали об уничтожении одного танка, трех единиц бронированной, а также четырех единиц автомобильной техники.
Опубликовано: Максим Алексеев
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