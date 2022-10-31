Адольф Гитлер: любимый анекдот фюрера про "трусы Геринга"

Не смотря на всю суровость и кровожадность фюрера, Гитлер любил пропустить пару-тройку шуток для публики. Один из таких анекдотов назывался "трусы Геринга".

Гитлер любил хорошую шутку, у него даже была небольшая коллекция его любимых шуток, которые он любил рассказывать людям снова и снова, одна из его любимых шуток была про Геринга:

Однажды миссис Геринг вошла в спальню И обнаружила, что ее муж размахивает своими фельдмаршалами по своему нижнему белью ‘Герман, дорогой, что ты делаешь?" - спросила она ‘Я рекламирую свои трусы на overpants!"

Не совсем ясно, как реагировал на такой юмор сам Геринг, но слава ходила о нем самая провокационная.