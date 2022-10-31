Адольф Гитлер: любимый анекдот фюрера про "трусы Геринга"
2022-10-31 14:10
Не смотря на всю суровость и кровожадность фюрера, Гитлер любил пропустить пару-тройку шуток для публики. Один из таких анекдотов назывался "трусы Геринга".
Гитлер любил хорошую шутку, у него даже была небольшая коллекция его любимых шуток, которые он любил рассказывать людям снова и снова, одна из его любимых шуток была про Геринга:
Однажды миссис Геринг вошла в спальню
И обнаружила, что ее муж размахивает своими фельдмаршалами по своему нижнему белью
‘Герман, дорогой, что ты делаешь?" - спросила она
‘Я рекламирую свои трусы на overpants!"
Не совсем ясно, как реагировал на такой юмор сам Геринг, но слава ходила о нем самая провокационная.
Опубликовано: Силивончик Алина
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