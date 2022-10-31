Подразделения украинской армии перешли в наступление на Криворожском направлении
2022-10-31 14:12
Минобороны России сообщило о наступлении подразделений украинской армии на Николаево-Криворожском направлении.
Подразделения украинская армия перешла в наступление на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
"Украинские подразделения силами ротных тактических групп предприняли четыре попытки наступления по направлению населенных пунктов Пятихатка, Червоный Яр, Ищенка, Зеленый гай. В результате решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции", - сообщается в сводке.
В Минобороны заявили об уничтожении свыше 70 украинских военнослужащих, семи автомобилей и пяти бронированных машин ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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