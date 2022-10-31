Самая высокая гора в мире находится на Гавайях

Она на километр выше Эвереста. На ее вершине расположено несколько обсерваторий.

Это даже не гора, а вулкан под названием Мауна-Кеа. Он располагается на Большом острове Гавайского архипелага.

Его высота от подножия до вершины составляет 10 203 метра, а над уровнем моря он возвышается на 4 205 метров.

А в пространстве он занимает 32 000 кубических километра.

Гора является просо идеальным местом для астрономических наблюдений, поэтому на ее вершине расположилось несколько обсерваторий.

Для сравнения, высота Эвереста от основания до вершины равна 3 550 метров, а над уровнем моря - 8 848 метров.