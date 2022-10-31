Фримаркет: вклад в экологию, бесплатная ярмарка, обмен эмоциями

Приверженцев такого обмена вещами становится все больше, и внести свою лепту в очищение легких планеты подобным образом сможет каждый.

Идея бесплатно обмениваться вещами, которые стали ненужными, - совсем новая. Она зародилась в США неполные два десятка лет назад, и быстро распространилась по всем странам.

Дело в том, что все по достоинству оценили плюсы такой ярмарки для себя лично и для природы. Чем меньше мусора, тем легче матушке-природе. А по статистике каждый человек в среднем ежегодно выбрасывает около 400 кг отходов.

Всего на планете сегодня проживает около 8 миллиардов человек. Нетрудно подсчитать, сколько хлама собирается на Земле! В том числе и такого опасного, как пластик или батарейки.

Только в одной Москве выбрасывается около 2 тысяч батареек в год. Разлагаясь, они выделяют токсичные вещества в землю, воду. И, с круговоротом веществ в природе, - рискуют попасть в продукты питания вместе с овощами или фруктами.

Фримаркет - одна из форм внести лепту в решение этой проблемы. Не удивительно, что поклонников такой формы обмена вещами становится все больше.