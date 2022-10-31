Путин заявил о необходимости завершения конфликта в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин призвал как модно скорее завершить конфликт в Нагорном Карабахе.

31 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своей рабочей встречи премьер-министром Армении Николом Пашиняном указал на необходимость разрешения конфликта в Нагорном Карабахе.

Путин с уверенностью заявил, что продолжающийся на протяжении нескольких лет данный конфликт между Арменией и Азербайджаном в обозримом будущем должен быть завершён.