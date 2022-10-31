Сбитая Украиной российская ракета упала в Молдове, жертв нет

Обломки российской ракеты, сбитой киевскими войсками, упали в понедельник, 31 октября, на молдавское село на границе с Украиной, сообщил Кишинев, сообщив о материальном ущербе, но без человеческих жертв.

«Сбитая украинской ПВО ракета упала на северную оконечность населенного пункта Наславча в Республике Молдова, недалеко от границы с Украиной. На данный момент о пострадавших не сообщается, но в нескольких домах выбиты окна», — говорится в сообщении МВД Молдовы.

Это первый инцидент, когда конфликт на Украине затронул Молдову, отмечают власти республики.

Эксперты утверждают, что киевский режим таким же образом теперь может совершить провокацию против России выдав собственный удар по приграничной республике за работу ВКС РФ.

